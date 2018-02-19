اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم في حيازة مخدرات بالعراق

بغداد/ 19 شباط / فبراير/ ارنا- أعلن اللواء علي ابراهيم دبعون قائد عمليات الرافدين عن اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم بالاضافة إلي ضبط ومصادرة بعض الاسلحة غير المرخصة منذ مطلع العام الحالي ولغاية الان ضمن عمليات فرض الامن وملاحقة المطلوبين بمحافظة ميسان جنوب العراق .

وقال اللواء دبعون في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية ارنا ،ان اعنقال هؤلاء جاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ( 13 ) متهما بتجارة وحيازة المخدرات' .
واضاف انه 'تم القاء القبض علي هؤلاء المتهمين بعد متابعة ومداهمة الاهداف وفق ضوابط وخطط مدروسة من خلال المعلومات الدقيقة المتوفرة لدي القوات الامنية حول المتهمين وتحركاتهم واماكن تواجدهم عبر العمل المشترك والتنسيق العالي والمتابعة المستمرة بين قيادتي الرافدين وشرطة ميسان والوكالات الامنية والاستخبارية' .
واكد دبعون انه 'تم احالة المتهمين الي الاقسام الامنية المختصة وأكمال التحقيقات الاولية الخاصة بتهمهم واحالتهم للقضاء' .
انتهي ع ص** 1837



برچسب ها

سياسي

العراق

اعتقالات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم في حيازة مخدرات بالعراق

معظم المشاهدات

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

أحدث الأخبار

أنباء متضاربة حول العثور علي حطام طائرة الركاب الإيرانية

أنباء متضاربة حول العثور علي حطام طائرة الركاب الإيرانية

لقاء ثنائي بين ظريف ولافروف بمقر وزارة الخارجية الروسية

لقاء ثنائي بين ظريف ولافروف بمقر وزارة الخارجية الروسية

فرنسا تعزّي بحادث سقوط طائرة الركاب الايرانية

فرنسا تعزّي بحادث سقوط طائرة الركاب الايرانية

العراق ينوي مد انبوب لتصدير النفط عبر ايران

العراق ينوي مد انبوب لتصدير النفط عبر ايران

اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم في حيازة مخدرات بالعراق

اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم في حيازة مخدرات بالعراق

موضوعات مرتبط