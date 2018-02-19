اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم في حيازة مخدرات بالعراق

وقال اللواء دبعون في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية ارنا ،ان اعنقال هؤلاء جاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ( 13 ) متهما بتجارة وحيازة المخدرات' .

واضاف انه 'تم القاء القبض علي هؤلاء المتهمين بعد متابعة ومداهمة الاهداف وفق ضوابط وخطط مدروسة من خلال المعلومات الدقيقة المتوفرة لدي القوات الامنية حول المتهمين وتحركاتهم واماكن تواجدهم عبر العمل المشترك والتنسيق العالي والمتابعة المستمرة بين قيادتي الرافدين وشرطة ميسان والوكالات الامنية والاستخبارية' .

واكد دبعون انه 'تم احالة المتهمين الي الاقسام الامنية المختصة وأكمال التحقيقات الاولية الخاصة بتهمهم واحالتهم للقضاء' .

انتهي ع ص** 1837

