محسن رضائي : سنسوي تل ابيب مع الارض في حال ارتكاب الكيان المحتل اصغر حماقة

جاء ذلك خلال الكلمة التي ادلي بها اللواء محسن رضائي اليوم الاثنين في الملتقي الوطني العام لتكريم رجال الدين العاملين لدي حرس الثورة الاسلامية.

وتابع، لقد وجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني خطابا الي السيد ظريف في مؤتمر ميونيخ الامني، وقدم استعراضا صبيانيا ليهدد ايران علي حد زعمه؛ لكننا نقول له بانكم ترتكبون الحماقة؛ والسبب الذي منعكم من الهجوم حتي الان هو لانكم عاجزون عن القيام بذلك.

وشدد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام قائلا : نحن سنسوي تل ابيب مع الارض ولن نعطي فرصة الهروب لنتنياهو، في حال ارتكابه اصغر حماقة.

انتهي ** ح ع

