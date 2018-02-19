محذرا نتنياهو؛

محسن رضائي : سنسوي تل ابيب مع الارض في حال ارتكاب الكيان المحتل اصغر حماقة

طهران / 19 شباط /فبراير / ارنا – قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، وفي معرض تعليقه علي الاستعراض الصبياني لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في ميونيخ، قال 'سنسوي تل ابيب مع الارض في حال ارتكب (الكيان الصهيوني) اصغر حماقة ولن نتيح فرصة الهروب لنتنياهو'.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ادلي بها اللواء محسن رضائي اليوم الاثنين في الملتقي الوطني العام لتكريم رجال الدين العاملين لدي حرس الثورة الاسلامية.
وتابع، لقد وجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني خطابا الي السيد ظريف في مؤتمر ميونيخ الامني، وقدم استعراضا صبيانيا ليهدد ايران علي حد زعمه؛ لكننا نقول له بانكم ترتكبون الحماقة؛ والسبب الذي منعكم من الهجوم حتي الان هو لانكم عاجزون عن القيام بذلك.
وشدد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام قائلا : نحن سنسوي تل ابيب مع الارض ولن نعطي فرصة الهروب لنتنياهو، في حال ارتكابه اصغر حماقة.
انتهي ** ح ع



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محسن رضائي : سنسوي تل ابيب مع الارض في حال ارتكاب الكيان المحتل اصغر حماقة

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