الرئيس الصيني يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الايرانية

بكين/20حزيران/يونيو/ارنا – عزي الرئيس الصيني شي جين بينغ بضحايا حادث طائرة الركاب الايرانية التي تحطمت يوم امس الاحد في محافظة اصفهان وسط البلاد.

وبعث الرئيس الصيني برقية تعزية الي نظيره الايراني حسن روحاني معربا فيها عن تعازيه للشعب وعائلات الضحايا والمسوولين الايرانيين بهذا الحادث.
هذا وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قدم يوم امس الاحد التعازي لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف بضحايا تحطم طائرة الركاب، ومقتل كل الركاب البالغ عددهم 66 شخصا.
وفي رسالته، قدم وانغ خالص تعازيه في الضحايا الذين قتلوا في الحادثة وعميق تعاطفه مع عائلاتهم.
وكانت طائرة من طراز ايه تي ار-72 تابعة لشركة (أسمان) للخطوط الجوية الإيرانية تحطمت صباح الأحد بمنطقة سميرم بمحافظه اصفهان ما أسفر عن مقتل كل ركابها وطاقمها ال66.
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الرئيس الصيني يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الايرانية

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