مصادر خاصة تؤكد لـ'ارنا': الرئيس اللبناني غدا في بغداد

وبحسب المصادر، سيصل الرئيس عون الي العراق ، يوم غد الثلاثاء، علي رأس وفد رفيع المستوي، يضم كلا من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الدولة لشئون مكافحة الفساد نقولا تويني، ووزير السياحة اواديس كدنيان، إضافة إلي رئيس كتلة نواب الأرمن آغوب بقرادونيان، وعدد من المستشارين والاعلاميين، اضافة الي سفير لبنان في بغداد علي حبحاب .

ومن المقرر، وفقا لما ذكرته المصادر، ان يلتقي الرئيس عون، بنظيره العراقي فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ويزور مطرانية السريان الكاثوليك، ونصب الجندي المجهول في العاصمة بغداد .

وتأتي هذه الزيارة ضمن ثاني جولة خارجية يقوم بها الرئيس اللبناني منذ توليه المنصب في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول-اكتوبر من عام 2016، واشارت المصادر الي ان جمهورية ارمينيا ستكون المحطة الثانية في جولة الرئيس اللبناني بعد العراق .

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