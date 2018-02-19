الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تدعم الاتفاق النووي مع إيران

وأضافت فيهن يوم أمس الأحد خلال هذه الرسالة، أجريت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو وأعلنت خلال هذا اللقاء عن الدعم الحاسم لآيكن للإتفاق النووي مع إيران ودعوته (ظريف) للإستمرار في الإلتزام بهذا الإتفاق كما طلبت من إيران أن تلتحق بمعاهدة حظر الأسلحة النووية (nuclear ban treaty)'.

يذكر، ان ظريف غادر ميونيخ مساء أمس الأحد متوجها الي العاصمة الروسية موسكو بهدف المشاركة وإلقاء خطاب في إفتتاحية مؤتمر (فالداي الدولي-2018) بحضور عدد من كبار المسؤولين من 30 دولة.

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