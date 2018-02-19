رئيس مركز ابحاث التراث الثقافي:

تمثلت الخطي الايرانية علي مر التاريخ في الحرب من اجل السلام

طهران / 19 شباط/ فبراير/ارنا- قال رئيس مركز ابحاث التراث الثقافي سيد محمد بهشتي ان الخطي الايرانية علي مر التاريخ تمثلت في الحرب من اجل السلام في حال ان بعض الدول تقاتل من اجل السلطة والهيمنة.

واضاف 'سيد محمد بهشتي' الذي كان يتحدث في الملتقي العلمي الثقافي الحضاري لتاريخ الدفاع الايراني : في الثقافة الايرانية، السلام يعني وضع الاشياء في مكانها الصحيح ولكن في الثقافة الغربية ، السلام يعني وضع جميع الاشياء في المكان الذي نحن نريد.
واردف ان الدفاع المبتني علي حقيقة السلام فهو مقدس فعلي سبيل المثال فان حربي 'جالدران' و ' كنجينة' خسرناهما عسكريا ولكننا نشاهد لوحاتهما وملاحمهما مرسومة علي جدران قصر جهل ستون (الاربعين عمود) في اصفهان فهي تمثل البطولات التي سجلها المقاتلون في تلك الحروب فهذا يعني اننا لم نخسرها بل ربحناها فالهزيمة تاتي عندما نكون خائفين.
واضاف' بهشتي': في الحرب العراقية الايرانية نحن انتصرنا لاننا دافعنا عن اراضينا بصدق واخلاص ولهذا السبب قام مركز ابحاث التراث الثقافي بتدوين ونشر البطولات التي رسمها المجاهدون خلال الحرب المفروضة التي استمرت لثمان سنوات لانها ضمن تراثنا وتاريخنا.
انتهي**م م** 1837



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الخطى الايرانية

السلام

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تمثلت الخطي الايرانية علي مر التاريخ في الحرب من اجل السلام

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