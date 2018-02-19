زلزال بقوة 4.4 درجات علي مقياس ريختر يضرب قصر شيرين

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان الزلزال حدث في الساعة 14:32 من عصر اليوم حسب التوقيت المحلي، في الاراضي العراقية واطراف مدينة قصر شيرين الايرانية الحدودية وبلغ عمقه 13 كيلومترا تحت الارض.

ووقع الزلزال علي بعد 27 كيلومترا من مدينة قصرشيرين و51 كيلومترا من مدينة 'سربل ذهاب' و62 كيلومترا من مدينة 'غيلانغرب' التابعة لمحافظة كرمانشاه.

وقال مساعد حاكم مدينة قصرشيرين في الشوون السياسية والاجتماعية نعمت الله نازبرورده في حديث مع مراسل ارنا انه لم ترد حتي الان انباء حول وقوع خسائر مادية او بشرية محتملة جراء الزلزال مضيفا ان فرق تقييم الاوضاع متواجدة في المنطقة كما ان الاجهزة التابعة للجنة ادارة الازمات والاغاثة جاهزة لتقديم الخدمات اذا اقتصي الامر.

انتهي**2018 ** 1837

