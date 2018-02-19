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لجنة الاعمار النیابیة ستناقش سقوط طائرة اسمان بحضور وزیر الطرق

طهران / 19 شباط /فبرایر / ارنا – اعلن رئیس لجنة الاعمار فی مجلس الشوري الاسلامی 'محمدرضا رضائی كوجی' ان وزیر الطرق واعمار المدن عباس اخوندی ومسؤولین عن مؤسسة الطیران المدنی الایرانیة، وشركة اسمان، و وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعی، ومؤسسة الانقاذ والاغاثة، سیحضرون اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل لمناقشة حادث سقوط طائرة اسمان.

وفی تصریح للصحفیین الیوم الاثنین علي هامش الجلسة العلنیة لمجلس الشوري الاسلامی، اشار رضائی كوجی الي اجتماع دائرة الازمة یوم امس حیث تاكیده مبدئیا علي ضرورة القیام بعملیات الانقاذ والاغاثة وبمساهمة جمیع محافظات البلاد من اجل العثور علي حطام الطائرة وربما اشخاص مازالوا علي قید الحیاة فی هذا الحادث.
یذكر ان طائرة ركاب ایرانیة من طراز ATR تابعة لشركة اسمان للطیران، سقطت صباح امس الاحد فی منطقة سمیرم جنوب محافظة اصفهان وذلك بعد 50 دقیقة من مغادرتها طهران باتجاه یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب)، وكان علي متنها 66 راكبا.
وبحسب شركة آسمان للطیران المالكة للطائرة فإن جمیع ركاب الطائرة المنكوبة والبالغ عددهم 66 شخصا قضوا اثر هذا الحادث المریر.
انتهی ** ح ع



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لجنة الاعمار النیابیة ستناقش سقوط طائرة اسمان بحضور وزیر الطرق

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