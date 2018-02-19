مجلس الشعب السوري يعزي بضحايا طائرة الركاب الايرانية

طهران / 19 شباط /فبراير/ ارنا - أعرب مجلس الشعب السوري عن تعازيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا اثر الحادث 'المؤسف' الناجم عن تحطم طائرة ركاب إيرانية وهي متجهة إلي جنوب أصفهان.

وافادت 'الوكالة العربية السورية للانباء'، أن رئيس مجلس الشعب السوري 'حموده صباغ' وفي برقية تعزية أرسلها اليوم لرئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني'، قال : أتقدم لكم باسمي شخصياً وباسم زملائي أعضاء مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية بتعازينا القلبية الصادقة ومواساتنا الحارة لشخصكم الكريم ومن خلالكم لأعضاء مجلس الشوري وللجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعبا.
وعبر صباغ عن 'التضامن التام' مع أهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة؛ سائلاً المولي عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
انتهي** ح ع



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تحطم طائرة ركاب إيرانية

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مجلس الشعب السوري يعزي بضحايا طائرة الركاب الايرانية

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