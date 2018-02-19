مجلس الشعب السوري يعزي بضحايا طائرة الركاب الايرانية

وافادت 'الوكالة العربية السورية للانباء'، أن رئيس مجلس الشعب السوري 'حموده صباغ' وفي برقية تعزية أرسلها اليوم لرئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني'، قال : أتقدم لكم باسمي شخصياً وباسم زملائي أعضاء مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية بتعازينا القلبية الصادقة ومواساتنا الحارة لشخصكم الكريم ومن خلالكم لأعضاء مجلس الشوري وللجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعبا.

وعبر صباغ عن 'التضامن التام' مع أهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة؛ سائلاً المولي عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

انتهي** ح ع

