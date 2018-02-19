آمر جامعة دافوس التابعة للحرس الثوري:

ايران الاسلامية حصن منيع

كرج/19 شباط/فبراير-إرنا – قال آمر جامعة دافوس التابعة للحرس الثوري: إنّ ايران اليوم وبفضل دماء شهدائها الزكية تحولت الي حصن لايُمكن اقتحامه.

وأضاف العميد بهرام حسيني مطلق اليوم الاثنين خلال مراسم إحياء ذكري الشهداء في محافظة البرزغرب العاصمة الايرانية بأنّ جميع أطياف الشعب آنذاك خلال أيام الحرب المفروضة قدموا الغالي والنفيس لدعم الجبهات وكانت هذه مشيئة الله بأن يتأهب الشعب للإنفاق وتوفير عتاد ومتطلبات الحرب ولم يصدهم صادٌّ عن إيفاد ابنائهم الي الجبهات والمساهمة في توفير تكاليف العتاد الحربي وهذا ما جعل الشهداء يقدرون الموقف الشعبي المشرف ويضحون بأرواحهم في سبيل حمايته وحماية الوطن.
وأشاد العميد حسيني مطلق بالتقدم الايراني بشموخ وعزة أتحفتنا بهما دماء الشهداء الزكية وجعلت من الجمهورية الاسلامية الايرانية بلداً عزيزاً في المنطقة لايقهر.
كما أشار العميد حسيني مطلق الي توجيهات سماحة قائد الثورة بضرورة تبني العمل الثوري وصيانة الثورة لافتاً إلي ضرورة الإنتباه إلي التحديات والتهديدات التي تصدر عن جبهه الكفر وتستهدف الجبهة الاسلامية .
إنتهي** ع ج** 1718



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