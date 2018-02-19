نائب وزير العلوم الإيراني:

تنفيذ 150 مشروعاً تعليمياً علي الصعيد الدولي بإدا ره وزارة العلوم الايرانية

طهران/19 شباط/فبراير-إرنا – أعلن نائب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني للشؤون الدولية عن بدء تنفيذ 150 مشروعاً تعليمياً دراسياً مشتركاً علي الصعيد الدولي بين جامعات ومراكز ايرانية علمية ودول أجنبية.

وأضاف حسين سالار آملي اليوم الاثنين بأنّ 21 دولة ستشارك في هذه المشاريع بالتعاون مع ايران حيث تم إبرام عقودها منذ ابريل 2017 وسيستمر التعاون الأكاديمي الايراني الدولي لتنفيذها حتي إتمامها بالكامل.
واكد حرص عدة بلدان لبدء تعاون علمي ودراسي مشترك مع ايران في طليعتها المانيا ب34 مشروعاً والنمسا ب17 مشروعاً وفرنسا ب15 مشروعاً تلتها كل من ايطاليا وافريقيا الجنوبية وباكستان والهند بأربعة مشاريع لكل بلد.
وقال سالار آملي: إنّ المتوقع أن تنقل جميع هذه المشاريع المعرفة والعلوم الفنية الي البلاد و إلي أساتذة الجامعات الايرانية وتطويرها علي الصعيد المحلي ليتسنَّ بعد ذلك تصدير المعرفة والعلوم المحلية الي الخارج وتوسيع نطاق التعاون العلمي والدراسي في مجالات جديدة.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

علمي آموزشي

قائم مقام وزير العلوم الإيراني

تنفيذ 150 مشروعاً تعليمياً

تعاون علمي دولي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تنفيذ 150 مشروعاً تعليمياً علي الصعيد الدولي بإدا ره وزارة العلوم الايرانية

معظم المشاهدات

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

أحدث الأخبار

أنباء متضاربة حول العثور علي حطام طائرة الركاب الإيرانية

أنباء متضاربة حول العثور علي حطام طائرة الركاب الإيرانية

لقاء ثنائي بين ظريف ولافروف بمقر وزارة الخارجية الروسية

لقاء ثنائي بين ظريف ولافروف بمقر وزارة الخارجية الروسية

فرنسا تعزّي بحادث سقوط طائرة الركاب الايرانية

فرنسا تعزّي بحادث سقوط طائرة الركاب الايرانية

العراق ينوي مد انبوب لتصدير النفط عبر ايران

العراق ينوي مد انبوب لتصدير النفط عبر ايران

اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم في حيازة مخدرات بالعراق

اعتقال 204 متهمين ومشتبه بهم في حيازة مخدرات بالعراق

موضوعات مرتبط