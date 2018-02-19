تنفيذ 150 مشروعاً تعليمياً علي الصعيد الدولي بإدا ره وزارة العلوم الايرانية

وأضاف حسين سالار آملي اليوم الاثنين بأنّ 21 دولة ستشارك في هذه المشاريع بالتعاون مع ايران حيث تم إبرام عقودها منذ ابريل 2017 وسيستمر التعاون الأكاديمي الايراني الدولي لتنفيذها حتي إتمامها بالكامل.

واكد حرص عدة بلدان لبدء تعاون علمي ودراسي مشترك مع ايران في طليعتها المانيا ب34 مشروعاً والنمسا ب17 مشروعاً وفرنسا ب15 مشروعاً تلتها كل من ايطاليا وافريقيا الجنوبية وباكستان والهند بأربعة مشاريع لكل بلد.

وقال سالار آملي: إنّ المتوقع أن تنقل جميع هذه المشاريع المعرفة والعلوم الفنية الي البلاد و إلي أساتذة الجامعات الايرانية وتطويرها علي الصعيد المحلي ليتسنَّ بعد ذلك تصدير المعرفة والعلوم المحلية الي الخارج وتوسيع نطاق التعاون العلمي والدراسي في مجالات جديدة.

إنتهي** ع ج** 1718

