امير قطر يعزي الرئيس روحاني بضحايا حادث الطائرة المنكوبة

الدوحة / 19 شباط / فبراير /ارنا-
بعث امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية الي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، معزيا بضحايا حادث تحطم الطائرة الايرانية امس الاحد جنوب محافظة اصفهان.

واعرب امير قطر في برقية التعزية هذه عن اسفه لمصرع ركاب الطائرة المنكوبة في هذا الحادث الاليم، وتقدم بالمواساة للرئيس روحاني والشعب الايراني خاصة ذوي الضحايا.
يذكر ان طائرة نقل الركاب 'اي تي آر -72' التابعة لشركة الخطوط الجوية 'آسمان' الايرانية كانت في رحلة لها من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويراحمد جنوب غرب ايران، صباح الاحد وهي تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) الا انها اختفت عن شاشة الرادار فجاة وتحطمت في منطقة بادنا بالقرب من سميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان وسط ايران.
وقد جرت يوم امس عمليات البحث والانقاذ للعثور علي حطام الطائرة الا ان تضاريس المنطقة الجبلية الوعرة وهطول الثلوج والامطار عرقلت هذه العمليات التي لم تفلح لغاية الان.
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امير قطر يعزي الرئيس روحاني بضحايا حادث الطائرة المنكوبة

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