امير قطر يعزي الرئيس روحاني بضحايا حادث الطائرة المنكوبة

واعرب امير قطر في برقية التعزية هذه عن اسفه لمصرع ركاب الطائرة المنكوبة في هذا الحادث الاليم، وتقدم بالمواساة للرئيس روحاني والشعب الايراني خاصة ذوي الضحايا.

يذكر ان طائرة نقل الركاب 'اي تي آر -72' التابعة لشركة الخطوط الجوية 'آسمان' الايرانية كانت في رحلة لها من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويراحمد جنوب غرب ايران، صباح الاحد وهي تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) الا انها اختفت عن شاشة الرادار فجاة وتحطمت في منطقة بادنا بالقرب من سميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان وسط ايران.

وقد جرت يوم امس عمليات البحث والانقاذ للعثور علي حطام الطائرة الا ان تضاريس المنطقة الجبلية الوعرة وهطول الثلوج والامطار عرقلت هذه العمليات التي لم تفلح لغاية الان.

انتهي ** 2342

