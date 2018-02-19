ظريف: رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر حميعا

وكتب ظريف في تغريدة له علي صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ الامني الاحد، ان مؤتمر ميونيخ الامني كان فرصة سانحة للاعلان مجددا عن مقترح ايران بشان نهجنا متعدد الجوانب في مسار ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

واضاف، ان رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر جميعا.

وكان محور خطاب وزير الخارجية الايراني في المؤتمر هو حول مقترح الحوار والعمل للوصول الي السلام الاقليمي.

وقال في هذا الصدد، مادام الجهد الجماعي لارساء السلام الشامل والامن في منطقة الخليج الفارسي غائبا فاننا سنشهد الاضطرابات حتي اجيالنا القادمة.

وحول الاتفاق النووي وتهديدات اميركا بالخروج منه قال، انني اطمئنكم بانه لو لم يتم توفير مصالح ايران (في اطار الاتفاق النووي)، فان ايران سترد وسيكون ردها جادا بما يجعل البعض نادمين علي اجراءاتهم الخاطئة، الا اننا سوف لن نكون اول من ينقض الاتفاق النووي.

وقد غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ميونيخ بعد مشاركته في المؤتمر الدولي حول الامن متوجها الي موسكو للمشاركة في مؤتمر فالداي الذي يستغرق يومين بمشاركة مفكرين ومسؤولين من نحو 30 دولة، لمناقشة الاوضاع في سوريا بعد داعش، وآفاق الصراع بين فلسطين والكيان الصهيوني، وظروف اليمن، وآليات مساعدة ليبيا، وقضايا الاكراد، وبالاجمال خفض التوترات الاقليمية.

انتهي ** 2342

