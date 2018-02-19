ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

بغداد / 19 شباط / فبراير/ارنا-
غادر مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، العاصمة العراقية بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق والتي استغرقت عدة ايام.

وجاءت زيارة ولايتي الي بغداد للمشاركة في مؤتمر الاعلان عن تاسيس المجمع العراقي للوحدة الاسلامية حيث القي كلمة فيه بالمناسبة.
والتقي ولايتي خلال الزيارة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ومساعد رئيس الجمهورية نوري المالكي ونائب رئيس البرلمان الشيخ همام حمودي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حيث اجري معهم مباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتبادل معهم وجهات النظر حول اوضاع المنطقة.
كما زار ولايتي المراقد المقدسة في كربلاء والنجف والتقي عددا من علماء الدين فيهما.
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ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

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