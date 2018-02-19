اردوغان یعزی روحانی بحادث تحطم طائرة الركاب الایرانیة

وجاء فی برقیة الرئیس اردوغان، التی وجهها مساء الاحد، تلقینا ببالغ الحزن والاسي نبأ مصرع 66 شخصا جراء تحطم طائرة الركاب، سائلین الباری تعالي ان یتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة.

واضاف، اننی لا یسعنی الا ان اتقدم بمواساتی الخالصة من صمیم القلب للشعب الایرانی الشقیق والصدیق ولرئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حسن روحانی.

واعلن الرئیس التركی استعداد بلاده لتقدیم ای مساعدة ممكنة فی سیاق دراسة اسباب الحادث او عملیات البحث والانقاذ.

یذكر ان طائرة نقل الركاب 'ای تی آر -72' التابعة لشركة الخطوط الجویة 'آسمان' الایرانیة كانت فی رحلة لها من طهران الي یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویراحمد جنوب غرب ایران، صباح الاحد وهی تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) الا انها اختفت عن شاشة الرادار فجاة وتحطمت فی منطقة بادنا بالقرب من سمیرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان وسط ایران.

وقد جرت یوم امس عملیات البحث والانقاذ للعثور علي حطام الطائرة الا ان تضاریس المنطقة الجبلیة الوعرة وهطول الثلوج والامطار عرقلت هذه العملیات التی لم تفلح لغایة الان.

انتهي ** 2342

