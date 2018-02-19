ظريف يغادر ميونيخ الي موسكو للمشاركة في مؤتمر فالداي الدولي

وكان ظريف قد شارك في مؤتمر ميونيخ للامن والقي كلمة فيه، كما التقي العديد من نظرائه والشخصيات من الدول الاخري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم حول مختلف القضايا الاقليمية والعالمية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد اعلن في وقت سابق من اليوم ان الوزير ظريف سيتوجه من ميونيخ الي موسكو للمشاركة في مؤتمر فالداي الدولي.

وقال قاسمي في تصريح: ان وزير الخارجية الايراني سيتوجه الليلة من ميونيخ الي موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي 'روسيا في الشرق الاوسط: دورها في جميع الميادين' والذي تنظمه مؤسسة فالداي يوم غد الاثنين.

واضاف: ان هذا المؤتمر سيفتتح يوم غد بكلمتين لوزيري الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف.

واوضح قاسمي، ان هذا المؤتمر الذي يعقد علي مدي يومين يشارك فيه مفكرون ومسؤولون من نحو 30 بلدا في العالم من بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث سيناقشون فيه الاوضاع في سوريا بعد داعش، وآفاق الصراع بين فلسطين والكيان الصهيوني، وظروف اليمن، وآليات مساعدة ليبيا، وقضايا الاكراد.

انتهي ** 2342

