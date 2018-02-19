استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

ونقلت وكالة 'شفق نيوز' الخبرية، قرارا صادرا من سلطة الطيران المدني بتوقع المدير العام لمركز العمليات الوطنية العراقية عبد الامير محمد علي، يقضي بتحديد يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر موعدا لاستئناف الرحلات الدولية من مطاري اربيل والسليمانية الدوليين فيما يخص المعتمرين من الاقليم .

وجاء في طيات القرار، بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي وافق علي قيام الطائرات المدنية بالرحلات الجوية من مطاري السليمانية واربيل الدوليين بشرط تزويدها بالمعلومات الكاملة عن عدد الرحلات بشكل دوري .

وكانت رابطة شركات الحج والعمرة في إقليم كوردستان، قد كشفت يوم الخميس الماضي عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي علي تسيير الرحلات الجوية للمعتمرين من والي مطاري أربيل والسليمانية الدوليين .

وقال عضو الرابطة محمود عبد الله في تصريحات صحفية انه 'تم استحصال موافقة السيد العبادي بفتح مطاري السليمانية واربيل لنقل معتمري العراق من والي المطارين اعلاه بعد تقديم طلب من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاقليم موجه الي الهيئة العليا للحج والعمرة والتي وبدورها قدمت طلبا الي رئاسة الوزراء بذلك' .

وأوضح عبد الله انه 'سيتم اعتماد الية جديدة بتسيير الرحلات، اذ ان وزارة الأوقاف في الإقليم سترسل وفدا خاصا بترسيم الاليه وقريبا جدا يتم المباشرة بالعمل' .

وتجدر الاشارة الي ان السلطات الاتحادية في بغداد، كانت قد علقت حركة الطيران الخارجي عبر مطاري اربيل والسليمانية منتصف شهر تشرين الاول / اكتوبر الماضي، بسبب الاستفتاء حول انفصال الاقليم عن العراق، الذي اجرته السلطات الكردية في الخامس والعشرين من شهر ايلول / سبتمبر من العام الماضي .

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