السيد عمار الحكيم يعزي الامام الخامنئي وايران حكومة وشعبا بحادثة سقوط الطائرة الايرانية

وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم تلقت (ارنا) نسخة منه، اليوم الاحد، قوله معزيا ' تلقينا بأسف بالغٍ نبأ سقوطِ طائرة المسافرين الإيرانية التي تقلُ 65 مسافراً علي متنِها في جنوبِ مدينةِ أصفهان'.

واضاف ' وإنَّنا إذ نتقدمُ بخالصِ مشاعر العزاء لقائدِ الثورة الإسلاميةِ الإمام الخامنئي (دام ظله) ولجمهوريةِ إيران الإسلاميةِ حكومةً وشعباً وأسرِ الضحايا ، سائلين المولي جلَّ في علاه أنْ يتغمدَ الضحايا بواسعِ مغفرته ويلهمَ ذويهم الصبرَ والسلوان ' .

وكانت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة (آسمان)، تحطمت صباح اليوم الأحد، 18 شباط / فبراير، اثناء رحلة داخلية في جنوب محافظة أصفهان وسط ايران وكانت تقل 66 راكبا .

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