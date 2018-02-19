السيد عمار الحكيم يعزي الامام الخامنئي وايران حكومة وشعبا بحادثة سقوط الطائرة الايرانية

بغداد / 18 شباط / فبراير / ارنا - قدم رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم التعازي الي قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله) والجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعباً بضحايا سقوطِ طائرة المسافرين الإيرانية .

وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم تلقت (ارنا) نسخة منه، اليوم الاحد، قوله معزيا ' تلقينا بأسف بالغٍ نبأ سقوطِ طائرة المسافرين الإيرانية التي تقلُ 65 مسافراً علي متنِها في جنوبِ مدينةِ أصفهان'.
واضاف ' وإنَّنا إذ نتقدمُ بخالصِ مشاعر العزاء لقائدِ الثورة الإسلاميةِ الإمام الخامنئي (دام ظله) ولجمهوريةِ إيران الإسلاميةِ حكومةً وشعباً وأسرِ الضحايا ، سائلين المولي جلَّ في علاه أنْ يتغمدَ الضحايا بواسعِ مغفرته ويلهمَ ذويهم الصبرَ والسلوان ' .
وكانت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة (آسمان)، تحطمت صباح اليوم الأحد، 18 شباط / فبراير، اثناء رحلة داخلية في جنوب محافظة أصفهان وسط ايران وكانت تقل 66 راكبا .
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السيد عمار الحكيم يعزي الامام الخامنئي وايران حكومة وشعبا بحادثة سقوط الطائرة الايرانية

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