مصرحا من ميونيخ؛

عراقجي : لندن تستضيف الاربعاء محادثات سياسية ايرانية - بريطانية

طهران / 18 شباط / فبراير / ارنا – اعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي عن اجراء محادثات سياسية بين ايران وبريطانيا الاربعاء المقبل في لندن؛ مبينا ان الجمهورية الاسلامية تعقد محادثات سياسية دورية مع العديد من بلدان العالم.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد وعلي هامش مؤتمر ميونيخ الامني، قال عراقجي انه سيتجه الي لندن الاربعاء المقبل وذلك في اطار المحادثات الدورية السياسية بين البلدين ايران وبريطانيا.
واردف قائلا، ان هكذا محادثات تقام بصورة متبادلة بين طهران ولندن؛ مضيفا لقد حان دور لندن حاليا لتستضيف هذه المحادثات.
ولفت المساعد السياسي لوزير الخارجية، الي ان الجانبين الايراني والبريطاني يستعرضان في هذه الجولات الحوارية مجموعة من القضايا الاقليمية والدولية وبما يشمل القضايا ذات العلاقة بالاتفاق النووي واخر المستجدات بهذا الخصوص وذلك من خلال محادثات مكثفة تستغرق يوما واحدا.
وحول المفاوضات الخاصة بمدينة عفرين السورية، اكد عراقجي ان الدكتور ظريف اجري لقاءات حول العديد من القضايا الهامة في المنطقة بما فيها الموضوع السوري ذو الاهمية القصوي والتطورات في عفرين.
ولفت مساعد وزير الخارجية الايراني، الي ان مؤتمر ميونيخ الامني يتيح فرصا مناسبة لتداول وجهات النظر مع الكثير من المسؤولين في البلدان حول القضايا الثنائية، مبينا ان الوفد الايراني اجري لقاءات جيدة علي مدي اليومين الاخيرين في هذا الخصوص.
واردف عراقجي : لقد اجرينا محادثات مميزة بشان الاتفاق النووي، كما اجرينا لقاءات مع مساعدي وزراء الخارجية في كل من دول ايطاليا وفرنسا وبريطانيا والمانيا حول اليمن.
وفي السياق نفسه شدد عراقجي ضرورة الاجراءات المشتركة من جانب المجتمع الدولي بهدف وقف اطلاق النار في اليمن وكسر الحصار المفروض علي هذا البلد.
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عراقجي : لندن تستضيف الاربعاء محادثات سياسية ايرانية - بريطانية

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