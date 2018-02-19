كوريا الجنوبية مستعدة للاستثمار الاقتصادي في محافظة سمنان

مدريد/18شباط/فبراير- اعرب سفير كوريا الجنوبية في ايران كيم سونغ هو عن استعداد بلاده للاستثمار في شتي مجالات الاقتصاد خاصة الطب والصناعه في محافظة سمنان شمال شرق البلاد.

واضاف سونغ هو اليوم الاحد خلال لقائه محافظ سمنان شهاب الدين جاوشي: اننا نرغب في توسيع دائرة التعاون من الحكومتين الي مستوي المحافظات وان زيارتي الي هذه المحافظة تهدف الي التعرف علي طاقاتها وقدراتها.
واكد علي انه سيبذل قصاري جهده لتوفير الفرص اللازمة للتعاون بين الحكومتين خاصة في محافظة سمنان.
ورحب بالتقارب بين جامعتي العلوم الطبية الايرانية وكوريا الجنوبية وقال انه سيسعي جاهدا لتعزيز العلاقات بين البلدين ومع محافظة سمنان في المجالات الطبية والتجارية.
من جانبه شرح محافظ سمنان خلال اللقاء قدرات وطاقات المحافظة موكدا علي ضرورة مزيد من التعاون مع كوريا الجنوبية بشان صناعه انتاج السيارات والتجارة وقطاع التعدين.
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كوريا الجنوبية مستعدة للاستثمار الاقتصادي في محافظة سمنان

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