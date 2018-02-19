الإتحاد الأوروبي يعزي بحادث سقوط الطائرة الإيرانية

وفي بيان نشرته المتحدثة باسم الإتحاد الأوروبي 'كاثرين ري' اليوم الأحد جاء فيه: يعلن الإتحاد الأوروبي في هذه الساعات الصعبة من حادث سقوط الطائرة المدنية في إيران اليوم والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا عن عميق الحزن والتضامن مع أسر ضحايا هذا الحادث.

وكان الناطق باسم المستشارة الألمانية اشتيفان زايبرت أصدر بياناً أعرب فيه عن تعازيه بهذه المناسبة.

يذكر ان ان الطائرة التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب ) وكانت تقل 66 راكبا سقطت صباح اليوم الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان.

و اختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا' .

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