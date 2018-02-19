النائب العام يأمر بتقصي أسباب سقوط الطائرة الإيرانية

وفي بيان صادر عنه اليوم الأحد اعرب حجة الإسلام منتظري عن تعازيه لسقوط الطائرة المدنية في مسير طهران – ياسوج (غرب) ومصرع عدد من المواطنين الأعزاء.

وأعرب عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامية وأسر الضحايا والشعب الإيراني الشريف وقال: إستنادا لأوامر رئاسة السلطة القضائية نأمر بتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لمتابعة أبعاد الحادث وتقديم تقرير بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن.

يذكرأن الطائرة التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب ) وكانت تقل 66 راكبا سقطت صباح اليوم الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان.

و اختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا' .

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