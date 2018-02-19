النائب العام يأمر بتقصي أسباب سقوط الطائرة الإيرانية

طهران /18 شباط / فبراير- إرنا – أمر النائب العام للبلاد حجة الإسلام محمد جعفر منتظري نائب القانون العام بتشكيل مجموعة عمل من أجل تقصي أسباب سقوط الطائرة الإيرانية.

وفي بيان صادر عنه اليوم الأحد اعرب حجة الإسلام منتظري عن تعازيه لسقوط الطائرة المدنية في مسير طهران – ياسوج (غرب) ومصرع عدد من المواطنين الأعزاء.
وأعرب عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامية وأسر الضحايا والشعب الإيراني الشريف وقال: إستنادا لأوامر رئاسة السلطة القضائية نأمر بتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لمتابعة أبعاد الحادث وتقديم تقرير بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن.
يذكرأن الطائرة التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب ) وكانت تقل 66 راكبا سقطت صباح اليوم الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان.
و اختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا' .
انتهي ** ا ح ** 1837



برچسب ها

اجتماعي

إيران

النائب العام

سقوط طائرة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

النائب العام يأمر بتقصي أسباب سقوط الطائرة الإيرانية

معظم المشاهدات

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

عراقجي ومساعدو وزراء الخارجية الاوروبيين يبحثون التطورات في اليمن

عراقجي ومساعدو وزراء الخارجية الاوروبيين يبحثون التطورات في اليمن

أحدث الأخبار

توليد 500 ميغاواط في محطات الطاقة النظيفة في ايران قريبا لاول مرة

توليد 500 ميغاواط في محطات الطاقة النظيفة في ايران قريبا لاول مرة

امير قطر يعزي الرئيس روحاني بضحايا حادث الطائرة المنكوبة

امير قطر يعزي الرئيس روحاني بضحايا حادث الطائرة المنكوبة

ايران تدين بشدة الهجوم الارهابي علي كنيسة في داغستان

ايران تدين بشدة الهجوم الارهابي علي كنيسة في داغستان

ظريف: رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر حميعا

ظريف: رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر حميعا

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

موضوعات مرتبط