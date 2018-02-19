مساعدة الرئيس السوري:

سوريا تحظي بدعم إيراني مستمر في مكافحة الإرهاب

دمشق /18 شباط / فبراير- إرنا – أكدت مساعدة الرئيس السوري 'نجاح العطار' إن جميع مسلمي العالم وخاصة الحكومة والشعب في سوريا يحظون بدعم إيراني مستمر في مكافحة الإرهاب.

وفي تصريح لإرنا اليوم الأحد اعتبرت العطار إن إيران وبعد إنتصار الثورة الإسلامية قدمت الدعم لجميع الدول الإسلامية مقابل الإستكبار العالمي.
وقالت: إن الثورة الإسلامية نددت بمؤامرات الكيان الصهيوني في المنطقة ووقفت دوماً إلي جانب الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلي المؤامرات الغربية والعربية ضد الشعب السوري وقالت: إن الجماعات الإرهابية ارتكبت ومنذ سبع سنوات الكثير من الجرائم في سوريا بدعم من الإستكبار العالمي لافتة إلي أن الجمهورية الإسلامية في إيران وقفت إلي جانب سوريا للتصدي لهذه المؤامرات.
وقالت: إن إيران لم تتخل يوماً عن القضايا المتعلقة بالمسلمين مشيدةً بالدعم العلني الذي تقدمه إيران لسوريا.
ووصفت إيران بأنها ليست مجرد دولة صديقة وشقيقة بل هي جزء من الوجود الإسلامي والعربي لسوريا.
واشارت العطار إلي دور إيران في إفشال جميع المؤامرات الأمريكية الصهيونية في المنطقة.
انتهي ** ا ح ** 1837



برچسب ها

سياسي

إيران

سوريا

العطار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سوريا تحظي بدعم إيراني مستمر في مكافحة الإرهاب

معظم المشاهدات

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

استئناف الرحلات الخارجية عبر مطاري اربيل والسليمانية في 28 الجاري

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

عراقجي ومساعدو وزراء الخارجية الاوروبيين يبحثون التطورات في اليمن

عراقجي ومساعدو وزراء الخارجية الاوروبيين يبحثون التطورات في اليمن

أحدث الأخبار

توليد 500 ميغاواط في محطات الطاقة النظيفة في ايران قريبا لاول مرة

توليد 500 ميغاواط في محطات الطاقة النظيفة في ايران قريبا لاول مرة

امير قطر يعزي الرئيس روحاني بضحايا حادث الطائرة المنكوبة

امير قطر يعزي الرئيس روحاني بضحايا حادث الطائرة المنكوبة

ايران تدين بشدة الهجوم الارهابي علي كنيسة في داغستان

ايران تدين بشدة الهجوم الارهابي علي كنيسة في داغستان

ظريف: رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر حميعا

ظريف: رسالتنا واضحة: إما ان نربح جميعا او نخسر حميعا

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

ولايتي يغادر بغداد عائدا الي طهران في ختام زيارته للعراق

موضوعات مرتبط