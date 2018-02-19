سوريا تحظي بدعم إيراني مستمر في مكافحة الإرهاب

وفي تصريح لإرنا اليوم الأحد اعتبرت العطار إن إيران وبعد إنتصار الثورة الإسلامية قدمت الدعم لجميع الدول الإسلامية مقابل الإستكبار العالمي.

وقالت: إن الثورة الإسلامية نددت بمؤامرات الكيان الصهيوني في المنطقة ووقفت دوماً إلي جانب الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلي المؤامرات الغربية والعربية ضد الشعب السوري وقالت: إن الجماعات الإرهابية ارتكبت ومنذ سبع سنوات الكثير من الجرائم في سوريا بدعم من الإستكبار العالمي لافتة إلي أن الجمهورية الإسلامية في إيران وقفت إلي جانب سوريا للتصدي لهذه المؤامرات.

وقالت: إن إيران لم تتخل يوماً عن القضايا المتعلقة بالمسلمين مشيدةً بالدعم العلني الذي تقدمه إيران لسوريا.

ووصفت إيران بأنها ليست مجرد دولة صديقة وشقيقة بل هي جزء من الوجود الإسلامي والعربي لسوريا.

واشارت العطار إلي دور إيران في إفشال جميع المؤامرات الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

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