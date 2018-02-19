المتحدث باسم مستشار ألمانيا يعزي بحادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية

وأضاف شتيفن زايبرت خلال هذه الرسالة، 'ان خبر إصطدام هذه الطائرة بالجبال الإيرانية كان مريرا ونحن نعبر عن تعاطفنا مع الشعب الإيراني في مأساة مقتل ركاب هذا الحادث'.

يذكر ان طائرة ركاب ايرانية من طراز ATR تابعة لشركة آسمان للطيران، كانت متجهة صباح اليوم الاحد من طهران الي ياسوج وعلي متنها 66 راكبا حيث سقطت في منطقة سميرم الجبلية جنوب محافظة اصفهان.

واختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا'؛ وعليه، فقد اعلنت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة عن مقتل جميع الركاب فيها.

إنتهي**أ م د** 1837

