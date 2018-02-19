المتحدث باسم مستشار ألمانيا يعزي بحادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية

طهران/18 شباط/فبراير/إرنا- أعرب 'شتيفن زايبرت' المتحدث باسم مستشار ألمانيا 'آنجلا ميركل' اليوم الأحد خلال رسالة نشرها عبر حسابه علي تويتر، عن مواساته وتعازيه بالحادث المؤلم لسقوط طائرة الركاب الإيرانية المتوجهة من طهران الي مدينة ياسوج (جنوب غرب).

وأضاف شتيفن زايبرت خلال هذه الرسالة، 'ان خبر إصطدام هذه الطائرة بالجبال الإيرانية كان مريرا ونحن نعبر عن تعاطفنا مع الشعب الإيراني في مأساة مقتل ركاب هذا الحادث'.
يذكر ان طائرة ركاب ايرانية من طراز ATR تابعة لشركة آسمان للطيران، كانت متجهة صباح اليوم الاحد من طهران الي ياسوج وعلي متنها 66 راكبا حيث سقطت في منطقة سميرم الجبلية جنوب محافظة اصفهان.
واختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا'؛ وعليه، فقد اعلنت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة عن مقتل جميع الركاب فيها.
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المتحدث باسم مستشار ألمانيا يعزي بحادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية

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