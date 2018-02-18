ألمانيا تعلن إستعدادها للمساعدة في حادث سقوط الطائرة الإيرانية

وفي تغريدة له علي صفحته في تلغرام أعرب كلوربرشتولد عن حزنه العميق لحادث سقوط الطائرة الإيرانية في محافظة إصفهان.

يذكر ان ان طائرة الركاب التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب ) وعلي متنها 66 راكبا سقطت صباح اليوم الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان.

و اختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا' .

واعلنت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة عن مقتل جميع ركاب الطائرة من طراز ATR والبالغ عددهم 66 شخصا.

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