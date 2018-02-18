رئیس جمهوریة العراق : ایران تضطلع بدور مطمئن فی العراق

وفی تصریح للصحفیین عقب لقائه الیوم الاحد مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة علي اكبر ولایتی، قال معصوم : نحن لن ننسي ابدا المساعدات العسكریة القیمة والانسانیة التی قدمتها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الي العراق خلال حربه ضد جماعة داعش الارهابیة.

وتابع القول، ان العراق تجمعه بإیران علاقات عریقة وهی فی طور التقدم یوما بعد یوم.

وردا علي سؤال مراسل 'ارنا' حول تقییمه لزیارة مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة الي بغداد، قال الرئیس العراقی : نحن ننظر بإیجابیة الي زیارة السید ولایتی.

وحول القضایا المطروحة فی هذا اللقاء، لفت معصوم الي ان الجانبین العراقی والایرانی استعرضا مختلف القضایا ذات الاهتمام المشترك؛ مضیفا : لاتوجد بیننا ای خلافات وانما هناك وجهات نظر مختلفة تصب فی مصلحة البلدین ویتم التفاوض بشأنها.

الي ذلك، قال ولایتی فی تصریح له بالمناسبة ان رئیس الجمهوریة العراقی دعا خلال المحادثات الیوم الجمهوریة الاسلامیة ان تقوم بدور بناء فی رأب الصدع بین الحكومة المركزیة (فی بغداد) واقلیم كردستان العراق.

وشدد ولایتی علي مواقف الجمهوریة الاسلامیة المنادیة بدعم سلامة الاراضی العراقیة؛ مصرحا ان الرئیس العراقی فؤاد معصوم قدم دورا فی غایة الاهمیة دفاعا عن وحدة العراق وذلك فی الوقت الذی سعي فیه الاعداء الي فصل اقلیم كردستان عن هذا البلد.

واعرب ولایتی عن امله بان یتمكن الاخوة الكرد عبر التضامن مع اشقاهم العرب فی العراق من افشال مخططات الاعداء وتعزیز الوحدة فی هذا البلد.

وخلص الي ان الرئیس فؤاد معصوم یواصل الدور الذی تبنّاه الراحل جلال طالبانی فی سیاق العلاقات الستراتیجیة بین البلدین ایران والعراق والنهوض بمستوي هذه العلاقات.

انتهي ** ح ع

