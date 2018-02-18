تغطية اعلامية لزيارة الرئيس روحاني الي الهند

وسائل اعلام الهند: زيارة الرئيس روحاني دليل علي متانة العلاقات بين البلدين

نيودلهي/18 شباط/ فبراير/ارنا- غطت وسائل الاعلام الهندية وبشكل واسع زيارة الرئيس روحاني الي الهند والتي استغرقت ثلاثة ايام معتبرة الزيارة دليلا علي متانة العلاقات بين البلدين.

وكتبت صحيفة 'تايمز او اينديا' ، ان الرئيس روحاني ساند عضوية الهند الدائمة في مجلس الامن الدولي وقال الرئيس روحاني في مساندته الهند انه لماذا بلد كبير وفيه مليار نسمة لايحق له ان يكون عضوا دائما في مجلس الامن الدولي ويحرم من حق النقض 'الفيتو' ولماذا يمكن لامريكا الاستفادة من هذا الحق ولماذا الدول الخمس التي تمتلك الاسلحة النووية هي التي تملك هذا الحق فقط.
وقد اهتمت قناة 'ان دي تي وي' الخبرية بزيارة الرئيس روحاني وكتبت علي موقعها الالكتروني ان الرئيس روحاني اعلن ان ايران مستعدة لتقاسم ذخائرها من النفط والغاز مع الهند من اجل رفاهية الشعب الهندي وكذلك اعلنت ايران انها ستقوم بتسهيل الحصول علي تاشيرات دخول اراضيها لمواطني الهند.
وكتبت صحيفة 'لايو مينت' في هذا السياق ان الرئيس الايراني حسن روحاني التقي برئيس الوزراء نارندرامودي وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية بينهما واشارت الصحيفة الي خطاب الرئيس روحاني فيمايتعلق بالاتفاق النووي مع الدول الست وقالت :اعلن الرئيس روحاني صراحتا ان ايران ملتزمة وبشكل كامل ببنود الاتفاق ولاتقبل اي تعديل عليه.
ونشرت صحيفة 'ايندين اكسپرس' صورا لزيارة الرئيس روحاني ومنها الاستقبال الرسمي في نيودلهي ولقائه رئيس الوزراء وكذلك رئيس جمهورية الهند وتجوله مع مودي في بيت 'حيدر اباد' وكذلك صورا لتبادل الوثائق بين الطرفين.
وكتبت صحيفة 'بايونير' في هذا المجال :بعد مفاوضات مطولة بين ناندراموندي وحسن روحاني تم التوقيع علي 9 اتفاقيات في مجال الامن والتجارة والطاقة واتفق البلدان علي محاربة جميع انواع الارهاب والقضاء علي مراكز تجمعهم في العالم.
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وسائل اعلام الهند: زيارة الرئيس روحاني دليل علي متانة العلاقات بين البلدين

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