عقد إتفاقية لإنشاء خط ائتماني مع المصارف الروسية والارمينية والعراقية

طهران/18شباط/فبراير/ارنا-أعلن مدير عام مصرف تنمية الصادرات «علي صالح ابادي» عن عقد اتفاقيات لانشاء خط ائتماني مع المصارف الروسية والارمينية والعراقية بهدف تسهيل تصدير السلع الي هذه الدول.

واضاف صالح ابادي اليوم الاحد ان هذه العقود تشمل عقد اتفاقية مع مصرف ارميني بقيمة خمسة ملايين يورو و مع مصرف روسي بقيمة عشرة ملايين يورو و كذلك مع مصرف «البلاد» العراقي بقيمة 18 مليون يورو.
واضاف إن هناك مباحثات تجري ايضا مع مصارف فرنسية واسبانية و عمانية و نيجيرية و كوبية لانشاء خط ائتماني.
واوضح ان انشاء هذه الخطوط الائتمانية يأتي في اطار التمويل الخارجي للمشاريع و انشاء خطوط ائتمانية قصيرة المدي.
وتابع صالح ابادي قائلا انه تم التوصل الي اتفاقيات مع البنوك الكورية و الصينية و النمساوية و الروسية بهدف تمويل المشاريع الاقتصادية كما ان هناك اتفاقية مع البنك الفرنسي تبلغ قيمتها 25 مليون يور الي جانب اتفاقيات مع البنكين الكوري و التركي بقيمة 100 مليون يورو و 25 مليون يورو علي التوالي.
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برچسب ها

اقتصاد

الخط الائتماني

تسهيل الصادرات

روسيا و ارمينيا

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عقد إتفاقية لإنشاء خط ائتماني مع المصارف الروسية والارمينية والعراقية

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