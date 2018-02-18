عقد إتفاقية لإنشاء خط ائتماني مع المصارف الروسية والارمينية والعراقية

واضاف صالح ابادي اليوم الاحد ان هذه العقود تشمل عقد اتفاقية مع مصرف ارميني بقيمة خمسة ملايين يورو و مع مصرف روسي بقيمة عشرة ملايين يورو و كذلك مع مصرف «البلاد» العراقي بقيمة 18 مليون يورو.

واضاف إن هناك مباحثات تجري ايضا مع مصارف فرنسية واسبانية و عمانية و نيجيرية و كوبية لانشاء خط ائتماني.

واوضح ان انشاء هذه الخطوط الائتمانية يأتي في اطار التمويل الخارجي للمشاريع و انشاء خطوط ائتمانية قصيرة المدي.

وتابع صالح ابادي قائلا انه تم التوصل الي اتفاقيات مع البنوك الكورية و الصينية و النمساوية و الروسية بهدف تمويل المشاريع الاقتصادية كما ان هناك اتفاقية مع البنك الفرنسي تبلغ قيمتها 25 مليون يور الي جانب اتفاقيات مع البنكين الكوري و التركي بقيمة 100 مليون يورو و 25 مليون يورو علي التوالي.

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