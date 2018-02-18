البنك المركزي الايراني يبرم عقودا مع عدد من دول العالم

طهران/18شباط/فبراير/ارنا- أعلن مدير دائرة الصادرات في البنك المركزي «صمد كريمي»، عن عقد عشر مذكرات تفاهم وعقود مالية مع عدد من دول العالم بما فيها تركيا و باكستان واضاف ان البنك المركزي يستخدم اليات مصرفية بما فيها المقايضة و يتابع هذه العقود المالية.

واضاف صمدي اليوم الاحد خلال ملتقي الضمان المالي للصادرات، ان البنك المركزي الايراني و نظيره التركي وقعا علي اتفاقية لثلاث سنوات تنص علي تقديم الريال الايراني للمستوردين الاتراك لشراء السلع و الخدمات الايرانية و كذلك تقديم اللير للمستوردين و المستثمرين الايرانيين.
كما اشار الي عقد اتفاقية مالية مع باكستان و اوضح انها تنص علي دفع تكاليف الصادرات و الواردات علي اساس اليورو خلال ثلاثة اشهر .
وبشأن ما قام به البنك المركزي لتقديم الدعم لمصدري الخدمات الفنية و الهندسية نوه صمدي الي استثمار بقيمة 200 مليون دولار لتقديم تسهيلات لشركات الخدمات الفنية و الهندسية.
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اقتصاد

البنك المركزي

العقود المالية

تركيا و باكستان

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البنك المركزي الايراني يبرم عقودا مع عدد من دول العالم

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