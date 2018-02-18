التحري عن أسباب وقوع حادث سقوط طائرة الركاب الإيرانية

وقال آية الله 'صادق آملي لاريجاني' في رسالة بعثها الي المدعي العام للبلاد، اليوم الأحد في معرض تعزيته بحادث سقوط طائرة الركاب الإيرانية الذي قضي علي إثره عدد من المواطنين الإيرانيين، قال ان خبر سقوط طائرة الركاب الإيرانية التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج والذي أسفر عن مقتل عدد من مواطنينا الأعزاء بعث علي الأسف الشديد للجميع.

وخلال هذه الرسالة، عبر رئيس السلطة القضائية عن خالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا هذا الحادث سائلا الباري تعالي أن يتغمدهم (الضحايا) بواسع رحمته وغفرانه مؤكدا في جانب آخر من الرسالة علي ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء للتحري عن أسباب وقوع الحادث بصورة شاملة ودقيقة وإذا كان شخص أو أشخاص مقصرين في وقوع هذا الحادث فيجب التصرف معهم بشكل قانوني.

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