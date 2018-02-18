خلال مؤتمر مويونيخ الأمني؛

ظريف: من أجل إنشاء منطقة قوية ينبغي القبول بالإختلافات

طهران /18 شباط / فبراير- إرنا – أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن إيران تسعي إلي إنشاء منطقة قوية وقال: إن إيران لا تسعي إلي الهيمنة في المنطقة لأن زمن الهيمنة قد ولي معتبراً إن بناء منطقة قوية يتطلب القبول بالإختلافات.

وخلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد اليوم الأحد في ألمانيا ورداً علي تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأخيرة قال ظريف: لقد شهدنا نوعاً من التهريج الساخر مشدداً علي ضرورة التحدث عن الموضوعات الجادة.
وقال ظريف: إن الولايات المتحدة وزبائنها في المنطقة اتخذوا قرارات سيئة وهم يكتوون بنارها.
واعتبر إن هزيمة داعش لا تعني زوال التطرف وقال: إن جذور التطرف تقوم علي أساس نفي الآخر وبث الكراهية وهو مستمر ومتواصل ويطل برأسه بين الفينة والأخري.
وأكد إن الإتفاق النووي يمثل نموذجا حقق نتائج إيجابية مشيراً إلي إقتراح إنشاء منتدي الحوار الإقليمي خلال السنة الماضية وقال: لقد قدمنا هذا المقترح ولازال علي الطاولة.
انتهي ** ا ح ** 1837



برچسب ها

سياسي

إيران

مويونخ

ظريف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: من أجل إنشاء منطقة قوية ينبغي القبول بالإختلافات

معظم المشاهدات

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

سقوط طائرة ركاب ایرانیة تقل 66 راكبا

ولایتی یشارك ببرنامج تأسیس مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیة فی العراق

ولایتی یشارك ببرنامج تأسیس مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیة فی العراق

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

قاسمی: تصریحات مستشار الامن القومی الامیركی تاتی فی سیاق السیاسة الفاشلة للتخویف من ایران

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

ولایتی: العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق حاسمة لمستقبل المنطقة

مندوب الكويت لدي الامم المتحدة: نرغب في تعزيز العلاقات مع ايران

مندوب الكويت لدي الامم المتحدة: نرغب في تعزيز العلاقات مع ايران

أحدث الأخبار

تشكيل لجنة دراسة أسباب وقوع حادث سقوط طائرة الركاب الإيرانية

تشكيل لجنة دراسة أسباب وقوع حادث سقوط طائرة الركاب الإيرانية

ظريف يلتقي رئيس وزراء اقليم كردستان العراق في ميونيخ

ظريف يلتقي رئيس وزراء اقليم كردستان العراق في ميونيخ

ألمانيا تعلن إستعدادها للمساعدة في حادث سقوط الطائرة الإيرانية

ألمانيا تعلن إستعدادها للمساعدة في حادث سقوط الطائرة الإيرانية

ظريف: مع هزيمة داعش لم تزول مخاطر التطرف

خلال مؤتمر ميونيخ الأمني؛

ظريف: مع هزيمة داعش لم تزول مخاطر التطرف

رئیس جمهوریة العراق : ایران تضطلع بدور مطمئن فی العراق

فی لقائه ولایتی؛

رئیس جمهوریة العراق : ایران تضطلع بدور مطمئن فی العراق

موضوعات مرتبط