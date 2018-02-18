ظريف: من أجل إنشاء منطقة قوية ينبغي القبول بالإختلافات

وخلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد اليوم الأحد في ألمانيا ورداً علي تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأخيرة قال ظريف: لقد شهدنا نوعاً من التهريج الساخر مشدداً علي ضرورة التحدث عن الموضوعات الجادة.

وقال ظريف: إن الولايات المتحدة وزبائنها في المنطقة اتخذوا قرارات سيئة وهم يكتوون بنارها.

واعتبر إن هزيمة داعش لا تعني زوال التطرف وقال: إن جذور التطرف تقوم علي أساس نفي الآخر وبث الكراهية وهو مستمر ومتواصل ويطل برأسه بين الفينة والأخري.

وأكد إن الإتفاق النووي يمثل نموذجا حقق نتائج إيجابية مشيراً إلي إقتراح إنشاء منتدي الحوار الإقليمي خلال السنة الماضية وقال: لقد قدمنا هذا المقترح ولازال علي الطاولة.

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