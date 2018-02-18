روحاني يكلف وزير الطرق بتشكيل لجنة لدراسة أسباب وقوع حادث طائرة الركاب الإيرانية

وحسبما أفادت إرنا، عقب سقوط طائرة الركاب لشركة طيران آسمان الإيرانية للخطوط الجوية التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب )، كلف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام 'حسن روحاني'، وزير الطرق وبناء المدن 'عباس آخوندي' بتشكيل لجنة لدراسة أسباب وقوع حادث طائرة الركاب لشركة طيران آسمان الإيرانية وذلك وفق قانون منظمة الطيران الإيرانية.

ووفق الأمر الصادر من رئيس الجمهورية، كُلف آخوندي بالحضور في منظمة الطيران الإيرانية وعقد إجتماع طارئ للجنة الأزمات وضمن إدارة الأزمة الراهنة ومتابعة الموضوع واتخاذ التنسيقات اللازمة لتقديم خدمات الإغاثة ، كلف بتقديم تقرير للإبلاغ عن أسباب حادث سقوط هذه الطائرة لشركة آسمان الإيرانية علي وجه السرعة.

يذكر ان ان الطائرة التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب ) وكانت تقل 66 راكبا سقطت صباح اليوم الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان.

و اختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا' .

واعلنت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة عن مقتل جميع ركاب الطائرة من طراز ATR والبالغ عددهم 66 شخصا.

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