بيان مواساة قائد الثورة الإسلامية إثر الحادث المرير لسقوط طائرة الركاب الإيرانية

طهران/18 شباط/فبراير/ارنا- أصدر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) إثر الحادث المرير لسقوط طائرة الركاب الايرانية اليوم الأحد، بيان مواساة اعرب فيه عن تعاطفه مع أسر وذوي ضحايا هذا الحادث؛ مؤكدا علي المسؤولين المعنيين ببذل قصاري الجهود لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وبحسب الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فإن بيان سماحته جاء علي الشكل التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحادث المرير لسقوط طائرة الركاب الذي أدي الي مقتل عدد من مواطنينا الأعزاء، ملأ قلوبنا بالحزن والأسي.
اني اعرب عن خالص العزاء والمواساة الي الاسر الحزينة وذوي هؤلاء الاعزاء الذين قضوا اثر هذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالي ان يتغمدهم
برحمته وغفرانه وأن يمن علي ذويهم بالصبر والسلوان.
وعلي المسؤولين المعنيين أن يبذلوا قصاري جهدهم لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وأن يوفروا إمكانية تكريم وتشييع جثامين هؤلاء الضحايا.
السيّد علي الخامنئي
18 شباط 2018
يذكر ان ان طائرة الركاب التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب ) وعلي متنها 66 راكبا سقطت صباح اليوم الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان.
و اختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا' .
واعلنت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة عن مقتل جميع ركاب الطائرة من طراز ATR والبالغ عددهم 66 شخصا.
إنتهي**أ م د/ح ع**



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بيان مواساة قائد الثورة الإسلامية إثر الحادث المرير لسقوط طائرة الركاب الإيرانية

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