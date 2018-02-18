الرئيس روحاني يعزي بحادث سقوط طائرة نقل الركاب الايرانية

وجاء في رسالة التعزية وجهها الرئيس روحاني اليوم الاحد، ان هذا الحدث مؤلم للغاية واثار الحزن و الالم في قلوبنا معربا عن مواساته مع اسر الضحايا .

وقدم رئيس الجمهورية تعازيه للشعب الايراني و اسر الضحايا سائلا الباري تعالي ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته و مغفرته و يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما كلف وزير الطرق وبناء المدن بتشكيل لجنة لدراسةَ اسباب الحادث للحؤول دون تكرار مثل هذه الاحداث و القيام بما يلزم من الاجراءات و التنسيق اللازم لتقديم خدمات الطوارئ من قبل الاجهزة المعنية علي أن يقدم تقريرا حول اسباب الحادث علي وجه السرعة.

يذكر ان ان الطائرة التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ( جنوب غرب ) وكانت تقل 66 راكبا سقطت صباح اليوم الاحد في منطقة سميرم جنوب محافظة اصفهان.

و اختفت الطائرة عن الرادار بعد اقلاعها بخمسين دقيقة وسقطت علي منطقة جبلية وعرة حيث وصول الاسعاف الجوي اليها 'صعب جدا' .

واعلنت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة عن مقتل جميع ركاب الطائرة من طراز ATR والبالغ عددهم 66 شخصا.

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