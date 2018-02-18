في حوار مع ارنا

تعاون ايراني فرنسي في مجال انتاج قطع غيار السيارات

طهران/18 شباط/فراير/ارنا- قال رئيس رابطة صناعة قطع الغيار، ان التعاون الايراني الفرنسي في مجال انتاج قطع غيار السيارات سيدعم صناعة السيارات الايرانية وبامكانه دخول الاسواق العالمية.

في حوار مع مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية(ارنا)، اشار 'محمد رضا نجفي منش' الي توقيع مذكرة تعاون بين رابطة مصنعي قطع الغيار الايرانية (ISMAPA) ورابطة مصنعي قطع الغيار الفرنسية (FIEV) وقال تنص المذكرة علي التعاون المشترك بين مصنعي السيارات و قطع الغيار في البلدين وضرورة تطوير القدرات الفنية والبحثية في هذا المجال وكذلك تبادل وجهات النظر بين الرابطتين لتنمية التعاون الاقتصادي ودعم المنتجين وتقديم الاستشارات لهم وكذلك اجراء المؤتمرات والملتقيات بهدف الارتقاء بصناعة السيارات وقطع الغيار.
واشار الي الخطوات المتخذة خلال الاشهر الاخيرة من قبل الفرنسيين وقال: قامت شركة SNECI الفرنسية بانشاء مكتب لها في طهران و اجراء العديد من الورشات التعليمية لمصنعي قطع الغيار الايرانيين بهدف الارتقاء تكنولوجيا.
واضاف 'نجفي منش' الي جانب الشركة المذكورة فان شركات رينو وبيجو و سيتروين هي الاخري لها برنامجها في الارتقاء وفق مذكرة التعاون الموقع عليها حيث ان 65 شركة ايرانية في مجال قطع الغيار تتعاون مع شركة بيجو لصناعة السيارات و 75 شركة مع بيكاب.
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اقتصاد

قطع غيار السيارات

مذكرة تعاون

ايراني فرنسي

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تعاون ايراني فرنسي في مجال انتاج قطع غيار السيارات

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