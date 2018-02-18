الرئيس روحاني يعود الي طهران في ختام زيارته للهند

وشملت زيارة الرئيس روحاني الي الهند جانبين؛ الاول ثقافي اذ زار مدينة حيدر آباد واطلع علي اثار الايرانيين فيها والتي تعود الي مئات الاعوام والتقي ابناء الجالية الايرانية والقي كلمة في صلاة الجمعة بمسجد 'مكة' في هذه المدينة ، اكد فيها علي تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الايراني والهندي.

وفي المرحلة الثانية من زيارته اجري الرئيس روحاني في نيودلهي محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهنديين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية وشارك ايضا في مراسم تبادل وثائق التعاون الموقعة بين البلدين.

انتهي ** 2342

