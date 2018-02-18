دفاعات المقاومة تتصدي لطائرات الاحتلال وتجبرها علي مغادرة أجواء غزة

بيروت/18 شباط/فبراير/ارنا-تمكنت المقاومة الفلسطينية مساء السبت من التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي من خلال إطلاق مضادات أرضية أجبرت الطائرات علي اخلاء الأجواء خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستخدمت المقاومة الفلسطينية أسلحة ثقيلة تجاه الطيران الحربي الإسرائيلي الذي اخترق الأجواء في سماء رفح جنوب القطاع ما أجبر الطائرات علي المغادرة خشية من إصابتها.
هذا وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، تمكن ‏المضادات الأرضية التابعة لها من التصدي لطيران العدو الحربي أثناء إغارته علي عدد من الأهداف في قطاع غزة.
واكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن أذرعها العسكرية لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض معادلات جديدة علي الأرض واستعدادها للتصدي لأي عدوان “إسرائيلي” علي أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت الفصائل في تصريحات منفصلة، مساء السبت، أن التصعيد الإسرائيلي لن يُثني المقاومة عن حقها الطبيعي في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تتهاون في الرد علي كل التجاوزات بكل السبل والوسائل المتاحة.
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دفاعات المقاومة تتصدي لطائرات الاحتلال وتجبرها علي مغادرة أجواء غزة

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