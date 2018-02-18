ایران: الطاقة الانتاجیة لحقوق النفط المشتركة مع العراق بلغت 300 الف برمیل یومیا

طهران / 18 شباط / فبرایر /ارنا-
اعلن المدیر التنفیذی لشركة الهندسة والتطویر النفطیة الایرانیة نور الدین شهنازی زادة انه وفقا للخطة المرسومة فقد بلغت الطاقة الانتاجیة للنفط فی الحقول المشتركة غرب كارون 300 الف برمیل یومیا وسترتفع الي 350 الفا حتي نهایة العام الایرانی الجاری (ینتهی فی 20 اذار).

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ایران: الطاقة الانتاجیة لحقوق النفط المشتركة مع العراق بلغت 300 الف برمیل یومیا

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