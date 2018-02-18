الرئیس روحانی یغادر نیودلهی عائدا الي طهران

طهران / 17 شباط / فبرایر /ارنا-
غادر الرئیس الایرانی حسن روحانی نیودلهی مساء الیوم السبت عائدا الي طهران فی ختام زیارته للهند والتی استغرقت 3 ایام.

وشملت زیارة الرئیس روحانی جانبین؛ الاول ثقافی اذ زار مدینة حیدر آباد واطلع علي اثار الایرانیین فیها والتی تعود الي مئات الاعوام والتقي ابناء الجالیة الایرانیة والقي كلمة فی صلاة الجمعة بمسجد 'مكة' فی هذه المدینة ، اكد فیها علي تعزیز العلاقات الثقافیة بین الشعبین الایرانی والهندی.
وفی المرحلة الثانیة من زیارته اجري الرئیس روحانی فی نیودلهی محادثات مع رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء الهندیین للبحث فی سبل تطویر العلاقات الثنائیة وتبادل وجهات النظر حول القضایا الاقلیمیة والدولیة وشارك ایضا فی مراسم تبادل وثائق التعاون الموقعة بین البلدین.
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الرئیس روحانی یغادر نیودلهی عائدا الي طهران

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