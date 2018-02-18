روحاني : ينبغي علي الايرانيين جميعا ان يساهموا في بناء ايران بمزيد من الازدهار والرقي

طهران / 17 شباط /فبراير / ارنا - دعا رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني جميع الايرانيين المقيمين في الخارج الي تعزيز جهودهم في مجال الاستثمارات ونقل الخبرات العلمية والتكنولوجية الي البلاد وتوثيق علاقاتهم مع الوطن لبناء ايران بمزيد من التقدم والازدهار.

وفي لقائه، مساء اليوم السبت، جمعا من اتباع 'مجموعة بارسيون' (اتباع الديانة الزرادشتية في الهند)، قال روحاني ان تقدم البلاد هو بمثابة ازدهار الايرانيين جميعا والدفع بعجلة الثقافة والحضارة الايرانية العريقة الي الامام.
واكد الرئيس روحاني حرصه علي تعزيز العلاقات بين الايرانيين في الخارج مع الجمهورية الاسلامية؛ ودعا اعضاء مجموعة 'بارسيون' الي زيارة ايران وتعزيز نشاطاتهم الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
علما ان 'بارسيون' هي مجموعة عرقية دينية يتركز تواجدها في شبه القارة الهندية، ويمثلون جزء من الزرادشتيين الذين يعيشون في شبه القارة الهندية. والمعروف أنهم استوطنوا غربي الهند قبل الف عام مضت.
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روحاني : ينبغي علي الايرانيين جميعا ان يساهموا في بناء ايران بمزيد من الازدهار والرقي

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