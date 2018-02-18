مسوول اوروبي يعرب رغبة اوروبا بانضمام ايران الي ممر الجنوب للغاز

وقال ماروس سفكوويتش في موتمر صحفي بشان الاجتماع الوزاري الرابع للمجلس الاستشاري لممر الجنوب للغاز ان الاتحاد الاوروبي يدعو لانضمام الدول التي تمتلك احتياطي الغاز الي هذا المشروع؛ مضيفا ان كافة الخيارات اخذت بعين الاعتبار واننا مستعدون للتفاوض مع كافة الشركاء في ممر الجنوب للغاز بشان انضمام ايران الي هذا المشروع؛ ومشيرا الي اجراء مفاوضات مع تركمانستان وايران بهذا الخصوص.

وتقرر ان يصل مشروع 'ممر الجنوب للغاز' الموارد الغازية لجمهورية آذربيجان الي الاتحاد الاوروبي مرورا بجورجيا وتركيا وذلك عقب ازالة العقبات في مجال الترانزيت وتعاون تعاون بلدان المنطقة.

وترغب ايران في تصدير الغاز الي الاتحاد الاوروبي في حال توفير الظروف المناسبة بما فيها الاسعار علي سبيل المثال.

انتهي**2018/ح ع **

