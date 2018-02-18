انطلاق الاسبوع الثقافي الايراني - الكويتي في محافظة خوزستان

وصرح طباطبائي اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا، ان هذا المعرض يستمر باعمالة علي مدي ثلاثة ايام؛ مشيرا الي اقامة معرض اخر للصور الفوتوغرافية ضمن الاسبوع الثقافي الكويتي؛ فضلا عن ورش عمل تدريبية وبرامج تعليمية وحوارية في جامعات اهواز، واقامة معرض لآثار الفنانيين وزيارة الاماكن السياحية والاثرية والدينية والثقافية بوصفها من البرامج الاخري المدرجة علي جدول اعمال هذا الحدث الثقافي.

واضاف المسؤول في وزارة الثقافة الايرانية ان نشاطات الاسبوع الثقافي 'الايراني - الكويتي'، ستتواصل في مدينة شيراز مركز محافظة فارس (جنوب) وذلك بعد ثلاثه ايام من انطلاقها في خوزستان حيث هناك برامج منوعة اعدت للضيوف الكويتيين.

ووصل الفنانون الكويتيون الي اهواز مساء الخميس للمشاركة في الاسبوع الثفافي الايراني الكويتي حيث من المقرر ان يزورون مدينتي شوش وشوشتر بمحافظة خوزستان في نهاية اعمال معرض الرسوم.

انتهي**2018/ح ع **

