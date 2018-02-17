وزير الطرق: الهند خصصت استثمارات بملياري دولار في مجال الموانئ والسكك الحديدية الإيرانية

طهران /17 شباط / فبراير- إرنا – قال وزير النقل وبناء المدن عباس آخوندي إن الهند وافقت علي تخصيص إستثمارات بملياري دولار في مجال الموانئ والسكك الحديدية الإيرانية.

آخوندي الذي يرافق الرئيس روحاني في زيارته إلي الهند أشار في تصريح له اليوم السبت إلي إن العديد من القضايا المتعلقة بالموانئ والسكك الحديدية سيتم البت فيها خلال زيارة الرئيس روحاني إلي الهند مشيراً إلي أن مجمل استثمارات الهند المشتركة مع إيران في هذا المجال تصل إلي ملياري دولار.
واشار إلي أن الإستثمارات الهندية ستخصص لمشروع سكك الحديد من ميناء جابهار إلي زاهدان واصفاً هذا الخط الحديدي بأنه استراتيجي ومهم.
واشار أيضاً إلي أن الهند ستقوم بالإستثمار في مجال التصنيع المشترك للقاطرات وقال إن العقد المتعلق بهذا المجال سوف يتم توقيعه خلال هذه الزيارة.
ولفت آخوندي إلي أن صناعة السكك الحديدية في مصنع 'ذوب آهن' في محافظة إصفهان بحجم إنتاجي يبلغ 300 ألف طن في السنة هي من المشاريع التي تم افتتاحها بمشاركة وإستثمار هندي.
وقال: إن التعاون مع الهند شمل أيضاً مجال الموانئ وخاصة فيما يتعلق بميناء جابهار حيث رصت الهند 87 مليون دولار كإستثمارات في هذا المجال.
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اقتصاد

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الهند

السكك الحديدية

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وزير الطرق: الهند خصصت استثمارات بملياري دولار في مجال الموانئ والسكك الحديدية الإيرانية

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