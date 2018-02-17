وفد برلماني ايراني يزور روسيا قريبا

واضاف نجفي خوشرودي اليوم السبت في حديث مع مراسل ارنا ان هذه الزيارة ستاتي تلبية لدعوة رئيس الدوما الروسي بحيث ان رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني طلب من الوفد انجاز هذه الزيارة تلبية لهذه الدعوة.

وصرح انه من المقرر ان نجري خلال الزيارة مباحثات مع الطرف الروسي حول تعزيز العلاقات البرلمانية والاقليمية اضافة الي عقد لقاء مع رئيس الدوما الروسي مشيرا الي حضوره ورئيس لجنة الامن القومي والسياسه الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي ضمن هذا الوفد.

واضاف انه من المقرر ان نعقد يوم غد الاحد جلسة استثنائية في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية بشان هذه الزيارة حيث سيتم طرح عدد من القضايا فيها.

انتهي**2018 ** 1837

