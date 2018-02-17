روحاني: المحاسبات الخاطئة نتيجة العداء الأمريكي المستمر ضد إيران

وخلال كلمة له اليوم السبت في معهد ' اوبزرفر' للأبحاث في العاصمة الهندية نيودلهي قال روحاني: السؤال المطروح أمام النخب في الوقت الحاضر لماذا لا زالت المشاكل والصعوبات قائمة فيما تحقق كل هذا التطور العلمي والتقني في العالم.

وأشار إلي أن علي النخب أن تجد جواباً علي هذا السؤال وهو: لماذا لا زالت الحروب قائمة ولماذا كل هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان ولماذا ينتشر الرعب والخوف من الإرهاب والتطرف في شتي أنحاء العالم.

واعتبر إن أكثر المشاكل التي يعاني منها العالم هي نتيجة الخطأ في الحسابات وأضاف: إن العلاقات بين أمريكا وإيران نموذج علي هذا الأمر، فالولايات المتحدة هي بلد صناعي يملك جامعات كبري والكثير من المفكرين والسياسيين وقد هيمنت علي منطقتنا وارسلت آلاف الجواسيس إلي إيران وسيطرت علي القرار السياسي في البلاد قبل إنتصار الثورة الإسلامية.

واشار إلي أن الولايات المتحدة واصلت إرتكاب الأخطاء الإستراتيجية تجاه إيران بعد الثورة أيضاً وسعت منذ اليوم الأول إلي القضاء علي الثورة لكنها عادت واعترفت بخطأها، ثم تآمرت مرة أخري وها هي اليوم تقدم شخصاً جديداً تنتعش فيه روح التآمر.

واعتبر إن الخطأ في الحسابات هو الذي جعل الولايات المتحدة لا تتخذ سياسات جيدة تجاه إيران إلي جانب إنها لم تتمكن من الإلتزام بتعهداتها.

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