مصدر مسؤول : صندوق ضمان الصادرات يخصص 360 مليون دولار لدعم الصادرات الايرانية الي الهند

وفي تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) اليوم السبت، اشار شهراييني الي زيارة الرئيس روحاني الحالية للهند، وقال ان البلدين وقعا علي مذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي 'ناريندا مودي' خلال العام 2016 لطهران وبحضور كبار مسؤولي البلدين.

وتابع قائلا ان المذكرة نصّت علي طهران ونيودلهي بضرورة تيسير ظروف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية؛ مردفا : لقد التقي ممثلو صندوقي ضمان صادرات البلدين ببعضهم البعض لمرتين في كل من ايران والهند وصولا الي سبل تعزيز الانشطة التجارية والاستثمارية المشتركة.

ونوّه المسؤول الاقتصادي الايراني الي التعاون 'المميز' بين مسؤولي صندوق ضمان الصادرات في ايران والهند خلال المرحلة الراهنة؛ مبينا انهم يبحثون اليوم عن فرص مواتية لتوفير الضمانات والظروف المناسبة بهدف تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

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