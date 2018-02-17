مصرحا لـ 'ارنا'؛

مصدر مسؤول : صندوق ضمان الصادرات يخصص 360 مليون دولار لدعم الصادرات الايرانية الي الهند

طهران / 17 شباط / فبراير / ارنا – اعلن مساعد الشؤون التقنية لدي صندوق ايران لضمان الصادرات، 'ارش شهراييني'، عن تخصيص الصندوق مبلغا وقدره 360 مليون دولار بهدف دعم المصدّرين والمستثمرين الايرانيين في اسواق الهند وذلك خلال مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النووي.

وفي تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) اليوم السبت، اشار شهراييني الي زيارة الرئيس روحاني الحالية للهند، وقال ان البلدين وقعا علي مذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي 'ناريندا مودي' خلال العام 2016 لطهران وبحضور كبار مسؤولي البلدين.
وتابع قائلا ان المذكرة نصّت علي طهران ونيودلهي بضرورة تيسير ظروف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية؛ مردفا : لقد التقي ممثلو صندوقي ضمان صادرات البلدين ببعضهم البعض لمرتين في كل من ايران والهند وصولا الي سبل تعزيز الانشطة التجارية والاستثمارية المشتركة.
ونوّه المسؤول الاقتصادي الايراني الي التعاون 'المميز' بين مسؤولي صندوق ضمان الصادرات في ايران والهند خلال المرحلة الراهنة؛ مبينا انهم يبحثون اليوم عن فرص مواتية لتوفير الضمانات والظروف المناسبة بهدف تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

صندوق ضمان الصادرات

360 مليون دولار

الصادرات الايرانية الى الهند

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مصدر مسؤول : صندوق ضمان الصادرات يخصص 360 مليون دولار لدعم الصادرات الايرانية الي الهند

معظم المشاهدات

ولایتی یشارك ببرنامج تأسیس مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیة فی العراق

ولایتی یشارك ببرنامج تأسیس مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیة فی العراق

اقليم كردستان يترقب اعادة فتح مطاري اربيل والسليمانية

بعد موافقته علي شروط بغداد

اقليم كردستان يترقب اعادة فتح مطاري اربيل والسليمانية

ولايتي: اميركا هي اكبر معضلة لمنطقة الشرق الاوسط

ولايتي: اميركا هي اكبر معضلة لمنطقة الشرق الاوسط

مندوب الكويت لدي الامم المتحدة: نرغب في تعزيز العلاقات مع ايران

مندوب الكويت لدي الامم المتحدة: نرغب في تعزيز العلاقات مع ايران

حديث روحاني حول الاستفتاء تاكيد علي الامكانيات الوفيرة لدستور البلاد

مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية:

حديث روحاني حول الاستفتاء تاكيد علي الامكانيات الوفيرة لدستور البلاد

أحدث الأخبار

الإنضمام إلي معاهدة ` سلامة إدارة النفايات المشعة` لا يفرض علينا إلتزامات سلبية

رئيس اللجنة النووية في مجلس الشوري الإسلامي:

الإنضمام إلي معاهدة ' سلامة إدارة النفايات المشعة' لا يفرض علينا إلتزامات سلبية

لجنة الامن القومي تعقد اجتماعا طارئا حول تقلبات اسعار العملة الاجنبية و وفاة سيد امامي

لجنة الامن القومي تعقد اجتماعا طارئا حول تقلبات اسعار العملة الاجنبية و وفاة سيد امامي

وزير الطرق: الهند خصصت استثمارات بملياري دولار في مجال الموانئ والسكك الحديدية الإيرانية

وزير الطرق: الهند خصصت استثمارات بملياري دولار في مجال الموانئ والسكك الحديدية الإيرانية

وفد برلماني ايراني يزور روسيا قريبا

وفد برلماني ايراني يزور روسيا قريبا

ظريف: أهم إنجاز حققته زيارة الرئيس روحاني إلي الهند هو تعزيز قرون من الصداقة بين الشعبين

ظريف: أهم إنجاز حققته زيارة الرئيس روحاني إلي الهند هو تعزيز قرون من الصداقة بين الشعبين

موضوعات مرتبط