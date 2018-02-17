آية الله اراكي: بغداد اصبحت مكانا لتعزيز الوحدة الاسلامية

واضاف آية الله اراكي اليوم السبت في مراسم اقيمت بمناسبة تاسيس المجمع العراقي للوحدة الاسلامية في بغداد انه ليس هناك ذنب اكبر من الفرقة و الانقسام لانه يعني الخروج عن طاعة الله و رسوله (ص) .

وفي معرض اشارته الي سنوات طويلة من الحرب و الاقتتال بين المسلمين قال : اننا نتحرك نحو إحياء الهوية الاسلامية.

كما اشاد بدور المرجعية العليا في العراق في تعزيز الوحدة الاسلامية فيه والذي انتهي الي هزيمة تنظيم داعش الارهابي.

وثمن التعاون بين الرئيس العراقي فواد معصوم و رئيس الوزراء حيدر العبادي في تاسيس المجمع.

انتهي**1110 ** 1837

