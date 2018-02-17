آية الله اراكي: بغداد اصبحت مكانا لتعزيز الوحدة الاسلامية

بغداد/17شباط/فبراير/ارنا- اعلن امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذهب الاسلامية آية الله محسن اراكي ان الاعداء كانوا يحاولون أن يجعلوا بغداد مكانا لاثارة الفرقة بين المسلمين إلا انها تحولت و اصبحت اليوم مكانا لتعزيز الوحدة الاسلامية.

واضاف آية الله اراكي اليوم السبت في مراسم اقيمت بمناسبة تاسيس المجمع العراقي للوحدة الاسلامية في بغداد انه ليس هناك ذنب اكبر من الفرقة و الانقسام لانه يعني الخروج عن طاعة الله و رسوله (ص) .
وفي معرض اشارته الي سنوات طويلة من الحرب و الاقتتال بين المسلمين قال : اننا نتحرك نحو إحياء الهوية الاسلامية.
كما اشاد بدور المرجعية العليا في العراق في تعزيز الوحدة الاسلامية فيه والذي انتهي الي هزيمة تنظيم داعش الارهابي.
وثمن التعاون بين الرئيس العراقي فواد معصوم و رئيس الوزراء حيدر العبادي في تاسيس المجمع.
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آية الله اراكي: بغداد اصبحت مكانا لتعزيز الوحدة الاسلامية

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