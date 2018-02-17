وزير الخارجية الألماني: علي الشركاء الأمريكيين حفظ الاتفاق النووي

وأشار غابريل إلي نقاط نجحت اوروبا والولايات المتحدة فيها علي انتهاج رؤية مشتركة بشأن الاتفاق النووي معتبراً ذلك نموذجاً ناجعاً يحتذي به وقال: إننا الاوروبيون والأمريكيون بتعاون روسي أجرينا معاً مفاوضات مع ايران بشأن برنامجها النووي وهذا ما يجعلني اُوصي شركاءنا في أمريكا بحفظ الاتفاق والتعاون مع اوروبا لإيجاد استراتيجية جديدة بغرض صدّ التأثير الايراني في المنطقة.

علماً بأنّ مؤتمر ميونيخ 2018 بدأ أعماله في دورته الرابعة والخمسين أمس الجمعة نوقشت خلاله قضايا مستقبل الاتحاد الاوروبي وعلاقاته المستقبلية مع روسيا والولايات المتحدة كما تطرق الي التهديدات التي تواجه النظام الليبرالي العالمي وصراعات الشرق الاوسط خاصة التصعيد المتنامي في العلاقات بين الدول العربية المطلة علي الخليج الفارسي فضلاً عن التطورات السياسية الراهنة في منطقة الساحل الافريقي و ملف كوريا الشمالية.

كما سيلقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء غدٍ الأحد كلمة في الاجتماع.

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