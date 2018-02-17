بحضور روحاني ومودي

ايران والهند توقعان علي 15 وثيقة للتعاون المشترك

نيودلهي/ 17 شباط/ فبراير/ ارنا - وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند اليوم السبت علي 15 وثيقة للتعاون المشترك بحضور الرئيس روحاني ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

ومذكرات التفاهم التي وقعها المسؤولون من الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند هي اتفاقية الحد من الأزدواج الضريبي ومذكرة التفاهم لالغاء تاشيرات الدخول للدبلوماسين ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإغراق التجاري ومذكرة تفاهم لادارة المرحلة الأولي لميناء تشابهار ومذكرة تفاهم للتعاون بين شركة البريد الايرانية ودائرة البريد الهندية ومذكرة تفاهم للتعاون بين مكتب شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة شؤون المرأة الهندية واتفاقية استرجاع المجرمين، واتفاقية التعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية.
كما وقعت وزارتا الصحة الايرانية والهندية، مذكرة تفاهم في مجال الصحة والعلاج والادوية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطب التقليدي.
ووقع المسؤولون في الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند، علي مذكرة تفاهم لاصدار التأشيرات الألكترونية ومذكرة تفاهم للتعاون بين غرف التجارة الايرانية وغرفة فيكي التجارية (ficci- مذكرة تفاهم لتعاون غرفة التجارة الايرانية مع غرفة التجارة آسوجم (asshocham) ومذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الايرانية مع غرفة (phd. chamber) .
وعلي هامش المراسم تم ازاحة الستار عن الطابع البريدي المشترك للجمهورية الاسلامية الايرانية والهند.
و وصل الرئيس الايراني حسن روحاني مساء أمس الجمعة الي العاصمة الهندية نيودلهي قادما من مدينة حيدرآباد في الهند التي وصلها يوم الخميس الماضي.
ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته الي الهند والتي تستغرق 3 ايام، عدد من اعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.
وأكد الرئيس الايراني حسن روحاني لدي وصوله مطار نيودلهي ان تطوير وتعزيز العلاقات بين ايران والهند كبلدين مهمين في اسيا لا يخدم فقط مصالح شعبي البلدين بل يخدم ايضا امن واستقرار المنطقة.وعند وصوله الي مطار نيودلهي
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وثائق تعاون

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ايران والهند توقعان علي 15 وثيقة للتعاون المشترك

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