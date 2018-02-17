ولايتي : محور المقاومة لايسمح لاميركا بتقسيم سوريا

بغداد/ 17 شباط/ فبراير/ ارنا - قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، ان واشنطن تسعي الي تقسيم سوريا وايجاد بلد جديد شرق نهر الفرات مؤكدا بان محور المقاومة والذي يضم العراق وسوريا ولبنان وايران، سيطرد الامريكيين من شرق الفرات.

وفي كلمته خلال المؤتمر التأسيسي للمجمع العراقي للوحدة الإسلامية، اليوم السبت في بغداد، اشار ولايتي الي ان الامريكيين لايسعون فحسب الي تجزئة سوريا ، بل الخطوة الثانية لهم تتمثل في تقسيم تركيا والعراق وايران وباقي الدول الاسلامية.
واضاف ان اميركا وبمساندة اوروبا والغرب تحاول اليوم تشكيل شرق اوسط جديد وتمزيق الدول الاسلامية ، ومن لايعلم ان التواجد الامريكي في شرق الفرات لتشكيل دولة جديدة وتقسيم سوريا.
وقال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، ان زيارة وزير الخارجية الامريكي ركس تيلرسون لدول المنطقة، لاثارة الاختلافات والتفرقة بين الدول الاسلامية، اميركا تحاول تشكيل قواعد للناتو في المنطقة بهدف منع الوحدة الاسلامية.
وتابع ولايتي: ليعلم الأميركيون والصهاينة أنهم كما مُنوا بالهزيمة في لبنان وسوريا والعراق فإن أوهامهم لن تتحقق.. وستطردهم جبهة المقاومة في العراق وسوريا ولبنان من شرق الفرات.
كما علي فشل المؤامرة الاميركية في تقسيم العراق الي 3 اجزاء وقال ان قائد الثورة الاسلامية في ايران لن يسمح بتحقيق الأميركان أحلامهم.
وصرح ولايتي، بان الاسلام بدأ يستعيد مكانته مع تصاعد أمواج الصحوة الاسلامية التي رفع رايتها الامام الخميني الراحل (رض).
واشار ولايتي الي ضرورة احياء القيم الاسلامية الاصيلة، وقال: ان هذا الامر يؤدي الي انقاذ المجتمع وتحريره مضيفا اننا نأمل في تعميم فكرة تأسيس مراكز التقريب في الدول الاسلامية لنحظي بمركز عالمي للتقريب بين كافة المذاهب الاسلامية.
ويزور علي اكبر ولايتي العراق للمشاركة في المؤتمر التأسيس للمجمع العراقي للوحدة الاسلامية بدعوة رسمية من رئيس المجمع 'علي العلاق' رئيس لجنة الاوقاف في البرلمان العراقي.
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ولايتي : محور المقاومة لايسمح لاميركا بتقسيم سوريا

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